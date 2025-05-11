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Rıza Çalımbay, Ümit Öztürk'e ateş püskürdü: O penaltıları 3 büyüklere vermesin de göreyim

Rıza Çalımbay, Ümit Öztürk'e ateş püskürdü: O penaltıları 3 büyüklere vermesin de göreyim
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bodrum FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Çalımbay, karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'e tepki göstererek, "Hakem arkadaş üç büyüklere o iki penaltıyı vermesin de göreyim. Oradan kaçamaz onlara verir penaltıyı, bize vermedi.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor, sahasında Sipay Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

İlk yarı ve ikinci yarının başında net gol pozisyonları yakaladıklarını aktaran Çalımbay, "Maç bizim üstünlüğümüzle geçti. Rakip sürekli bir defans yapma peşindeydi. Gelen pozisyonlarda maalesef son paslardan faydalanamadık ve gelenleri atamadık. Oyundan çok memnunum." dedi.

UĞUR ÇİFTÇİ'YE TEPKİ HAKKINDA

Karşılaşma sırasında takım kaptanı Uğur Çiftçi'ye olan tepkilerle ilgili konuşan Çalımbay, "Taraftarın haklı olduğu yerlerde var, onlar da takımlarının en iyi yerde olmasını istiyor. Onlar da sıkıntılı ama bizler kadar sıkıntı yaşamıyorlar. Arkadaşlarımızın zaten işi o, parasını buradan kazanıyor. Hiçbir futbolcu kendini kötü gösterecek bir şey yapmaz." ifadelerini kullandı.

''3 BÜYÜKLERE O PENALTIYI VERMESİN DE GÖREYİM''

Çalımbay, karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'e de tepki göstererek, "Hakem arkadaş üç büyüklere o iki penaltıyı vermesin de göreyim. Oradan kaçamaz onlara verir penaltıyı, bize vermedi. Bana göre o pozisyonlardan biri kesin penaltıydı. Oyuncularımla gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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