Rıza Çalımbay: 'Tedbir alınmazsa işlerin daha da kötü olacağına inanıyorum'

Rıza Çalımbay: 'Tedbir alınmazsa işlerin daha da kötü olacağına inanıyorum'
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Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'a 2-0 kaybeden Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, mevcut kadro ile yola devam edilmesi durumunda daha kötü sonuçların alınabileceğini ve acilen tedbir alınması gerektiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin bu kadroyla yola devam etmesi halinde işlerin daha da kötü olabileceğini, tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Alanyaspor'da sevinç, kendilerinde ise sıkıntılı bir süreç yaşandığını belirtti.

Alanyaspor'un öz güvenle sahaya çıktığını anlatan Çalımbay, "Biz mücadele ettik. Takımızda çok eksiklikler vardı. Ne yazık ki bazı oyuncularımız, kendi mazeretlerini gerekçe göstererek, bu önemli maça gelmediler, gelemediler. Kendilerine göre problemleri vardı. Ne olursa olsun buraya gelmeleri gerekiyordu. Onların da burada olması gerekiyordu." dedi.

Çalımbay, eldeki kadroyla, genç oyuncularla kim varsa sahaya sürdüklerini dile getirerek, "Moralsizlikten dolayı buraya sıkıntılı geldik ama elimizden gelen gayreti gösterdik. Ancak eğer Sivasspor bu şekilde, bu kadroyla yola devam ederse, işler daha da kötü olabilir. Bunun için acilen tedbir alınması gerekiyor." diye konuştu.

Sivaslı olduğunu hatırlatan Çalımbay, ne zaman çağrı gelirse, elinden gelen yardımı koşa koşa yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Bu süreçte çağrıldığını ifade eden Çalımbay, "Ekibimle elinden gelen tüm gayreti gösterdik. Ligde çok güzel işler de yaptık. Ancak daha erken, zamanında göreve gelebilseydik, belki Sivasspor için daha da iyi sonuçlar alınabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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