Rıza Çalımbay'ın yorumları kıyameti kopardı! Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı

Rıza Çalımbay'dan gelen yorumlar Fenerbahçelileri çok kızdırdı. Sabah'a konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, gündemi sallayan açıklamalar yaptı. Çalımbay'ın, "Mert Hakan Galatasaray'a gitseydi daha başarılı olurdu" yorumu Fenerbahçelileri çok kızdırdı.

İşte Çalımbay'ın yorumları:

"OYUNU ÜSTÜNE KURACAKTI"

"Mert Hakan, Galatasaray'a gitseydi daha çok oynayabilirdi. Emre Belözoğlu onu isterken 'Oyunu onun üzerine kuracağız' dedi ama Fenerbahçe'ye gittikten sonra Sosa, Pelkas, İrfan Can, Crespo birçok oyuncu alındı. 5-6 kişiyle rekabete girdi.

"TEK YAPACAĞIN ÇALIŞMAK DEDİM

Sivasspor'a geldiğimde Mert Hakan'ı gönderiyorlardı. "Gitme kal. Bakalım benimle ne yapacaksın görelim." dedim. Forvet arkası oynayacak onun gibi oyuncu yoktu. 'Senden daha ideali bulunmaz. Tek yapacağın şey çalışmak' dedim.

"MADEM ŞANSI VERDİN, DEVAM ET O ZAMAN"

Biz futbolu üst düzey oynamış kişileriz. Emre de Nuri de aynı şekilde. Büyük camia baskısını, işleyişi biliyoruz. Emre ve Nuri, Avrupa'da da forma giyen isimler. Bir anda antrenör olduğun zaman elindeki takım iyiyse gidersin ama olmazsa bir yere kadar. Son haftalarda düşüş başladı zaten. Emre o kadar başarılı, bizi yense şampiyon olacak niye devam etmiyorsun. Ben bunu da anlamıyorum. Madem o şansı verdin, sonucu da iyi, o zaman devam et."

Rıza Çalımbay hakkında yapılan bazı yorumlar:

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