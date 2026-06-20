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Rıza Çalımbay'ın vefat eden annesinin cenaze namazı kılındı

Rıza Çalımbay'ın vefat eden annesinin cenaze namazı kılındı
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Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın 85 yaşında vefat eden annesi Fatma Çalımbay için İstanbul Etiler Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene Beşiktaş yöneticileri, eski futbolcular ve teknik direktörler katıldı. Cenaze yarın Sivas'ta toprağa verilecek.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın 85 yaşında vefat eden annesi Fatma Çalımbay'ın cenaze namazı, İstanbul'da kılındı.

Fatma Çalımbay için Etiler Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Rıza Çalımbay ile ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, siyah-beyazlı kulübün eski asbaşkanı Emre Kocadağ, teknik direktörler Aykut Kocaman ve Ertuğrul Sağlam, başantrenör Aziz Akkaya, eski futbolcular Metin Tekin, Ali Gültiken, Tanju Çolak, Mehmet Özdilek, Rıdvan Dilmen ve Umut Bulut'un yanı sıra birçok isim katıldı.

Fatma Çalımbay'ın cenazesi yarın Sivas'ta toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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