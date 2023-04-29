- Rıza Çalımbay : "Hata yaparsan mağlubiyet normaldir"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay :

"Ali Şaşal büyük hata yaptı"

"Kupa maçına odaklandık"

SİVAS - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının ardından, "Beklemediğimiz goller yedik. Onun için üzüldük. İkinci yarıda Fenerbahçe 10 kişi kaldı, biz de tek kale oynadık ama girdiğimiz pozisyonlarda dikkatli olmadık. Bu tür şeyler yaparsanız mağlubiyet normaldir" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden ve sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Bu maç bizim için çok önemliydi. Çok kısa bir süre antrenman yaptık Antalya maçının ardından. Maça da kötü başlamadık, iyi başladık. Beklemediğimiz bir anda gol yedik. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi yediğimiz goller. Özellikle de yediğimiz ilk gol. Bugün en çok pas hatası da yaptık. Beklemediğimiz goller yedik. Onun için üzüldük. İkinci yarıda Fenerbahçe 10 kişi kaldı, biz de tek kale oynadık ama girdiğimiz pozisyonlarda dikkatli olmadık. Bu tür şeyler yaparsanız mağlubiyet normaldir. Beklediğimiz oyunun çok çok altında bir oyun oynadık. Çok şey beklediğimiz arkadaşlardan istediğimiz verimi alamadık. Yapacak bir şey yok. Şu anda sadece kupa maçına odaklandık. Fenerbahçe için de bizim için de maç final niteliğindeydi. Oyunculara da aynı şekilde anlattık. 'Aldığımız 2 maçı unutun' dedik. Kupa maçından daha önemli dedik. Beklediğimiz şekilde bir final maçı oynayamadık" diye konuştu..

"Ali Şaşal hata yaptı"

Bir gazetecinin, "Ali Şaşal Vural, Valencia ile çarpıştıktan sonra oyundan neden çıkmadı?" şeklindeki sorusuna Çalımbay, "Ali bence yanlış yaptı. Valencia ile sakatlandığında çıkması lazımdı. Doktorlar 'Çıkması lazım' dedi ama Ali çıkmadı. 'Devre arası neden çıkmadın' dedim. 'Oynarım zannettim' dedi. Ali büyük bir hata yaptı. O anda Ali de çıkacaktı. Sakat sakat oynadı. Ziya da 'Ayağım kötü' dedi ve çıktı. Profesyonel oyuncunun bu tür şeylere izin vermemesi gerekiyor. Ali ilk devre sakat sakat oynadı. Çarşamba günü oynayacağımız kupa maçında oynayacağını zannetmiyorum" yanıtını verdi.