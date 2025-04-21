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Riyad Derbisinde Beraberlik: Al Hilal ve Al Shabab 2-2

Riyad Derbisinde Beraberlik: Al Hilal ve Al Shabab 2-2
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Suudi Arabistan Pro Lig'in 29. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Jorge Jesus'un yönettiği Al Hilal ile 2-2 berabere kaldı. Taraflar sahadan birer puanla ayrılarak zirve yarışındaki puan kaybını önleyemediler.

Suudi Arabistan Pro Lig'de Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal ile 2-2 berabere kaldı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 29. haftasında Al Hilal, sahasında Al Shabab ile karşılaştı. Türk teknik direktör Fatih Terim'in başında olduğu Al Shabab takımı mücadelenin 7. dakikasında Podence'in golüyle 1-0 öne geçti. Al Hilal, 31. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ile beraberliği yakaladı. Mavi-beyazlılar, 46'da Salem Al Dawsari ile öne geçerken; 68. dakikada Mohammed Al Shwirekh, konuk ekip adına beraberlik golünü kaydetti. Müsabakada başka gol olmazken Riyad derbisinde taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Jorge Jesus'un öğrencileri zirve yarışında puan kaybı yaşadı. Al Hilal, puanını 62'ye yükseltirken, Al Shabab puanını 51'e çıkardı. Ligde üst üste 2. beraberliği alan Terim'in öğrencileri 6. sırada yer alıyor.

Fatih Terim, ligde son 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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