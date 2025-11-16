Kayserili Sporculardan İslam Oyunları'nda Başarı

İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSA) tarafından gerçekleştirilen ve 7Kasım'da Riyad'da başlayan 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Kayserili sporcular Gülistan Turan İslam Oyunları Şampiyonu, Sercan Koç İslam oyunları 3.sü oldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Art Tower'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda Kayserili sporcular önemli derecelere imza attı. Kayseri'den milli takıma katılan ve 50-55 kg'da mücadele eden Gülistan Turan İslam Oyunları Şampiyonu, 60-65 kg kategorisinde mücadele ede Sercan Koç ise İslam oyunları üçüncüsü oldu. Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu; "Gülistan ve Sercan'ın Antrenörleri Yücel Haspolat ve Göksel Cingöz'ü tebrik ediyorum. Bu gururu uluslararası organizasyonlarda defalarca yaşattılar. Gülistan Turan aldığı şampiyonluğu şehitlerimize armağan etti. Desteklerinden dolayı Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Federasyon Başkanımız Hasan Yıldız'a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakçı'ya, Yakup Deliktaş Bey'e ve Kayseri Muaythai aileme özellikle çok teşekkür ediyorum. Daha nice başarıları ve gururu ülkemize, Kayserimize yaşatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ