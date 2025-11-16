Haberler

Kayserili Sporculardan İslam Oyunları'nda Başarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSA) tarafından gerçekleştirilen ve 7Kasım'da Riyad'da başlayan 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Kayserili sporcular Gülistan Turan İslam Oyunları Şampiyonu, Sercan Koç İslam oyunları 3.sü oldu.

İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSA) tarafından gerçekleştirilen ve 7Kasım'da Riyad'da başlayan 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Kayserili sporcular Gülistan Turan İslam Oyunları Şampiyonu, Sercan Koç İslam oyunları 3.sü oldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Art Tower'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda Kayserili sporcular önemli derecelere imza attı. Kayseri'den milli takıma katılan ve 50-55 kg'da mücadele eden Gülistan Turan İslam Oyunları Şampiyonu, 60-65 kg kategorisinde mücadele ede Sercan Koç ise İslam oyunları üçüncüsü oldu. Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu; "Gülistan ve Sercan'ın Antrenörleri Yücel Haspolat ve Göksel Cingöz'ü tebrik ediyorum. Bu gururu uluslararası organizasyonlarda defalarca yaşattılar. Gülistan Turan aldığı şampiyonluğu şehitlerimize armağan etti. Desteklerinden dolayı Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Federasyon Başkanımız Hasan Yıldız'a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakçı'ya, Yakup Deliktaş Bey'e ve Kayseri Muaythai aileme özellikle çok teşekkür ediyorum. Daha nice başarıları ve gururu ülkemize, Kayserimize yaşatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.