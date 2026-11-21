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Suudi Arabistan'da düzenlenen Etno spor Kültür Festivali'nin üçüncü gününde güreş yoğun ilgi gördü.

Dünya Etno spor Birliği tarafından "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla Riyad'ın Yeni Murabba bölgesinde düzenlenen festivalde güreşçilerin Suudi Arabistanlı ziyaretçilerle yaptıkları karşılaşmalar renkli görüntüler oluşturdu.

Güreş minderine gelen ziyaretçiler organizasyonda yer alan güreşçilerle karşılaşma imkanı buldu.

Riyad Sezonu kapsamında ilk kez Türkiye dışında düzenlenen festival, dördüncü gününde yarın devam edecek.

"Riyad Sezonu"

"Riyad Sezonu", Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu kapsamında başkent Riyad'ı uluslararası bir turizm ve eğlence merkezine dönüştürmek amacıyla düzenlenen büyük çaplı bir etkinlik organizasyonu olarak öne çıkıyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan organizasyon kapsamında uluslararası spor müsabakaları, konserler, kültür ve sanat etkinlikleri, gastronomi festivalleri ve çeşitli eğlence programları gerçekleştiriliyor.

"Riyad Sezonu" kapsamında bu yıl düzenlenen Etnospor Kültür Festivali de dünyanın farklı coğrafyalarından geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturuyor.

Kaynak: AA