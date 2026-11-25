Türkiye dışında ilk defa Suudi Arabistan'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde at gösterileri ve kuşlar bölümü, yabancı ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği etkinliklerden oldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen festivale, dünyanın farklı bölgelerinden gelen yabancı ziyaretçiler ve turistler yoğun ilgi gösteriyor.

İki yıldır Riyad'da mimarlık yapan Belçikalı Tracey Loontjens, festivalde en çok ilgisini çeken branşın atlı okçuluk olduğunu belirtti.

Loontjens, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir binicilikle ilgilendiğini belirterek, "Özellikle Suudi Arabistan'ın köklü at kültürü, biniciliğin tarihsel ve kültürel boyutları ilgimi çekiyor. Atlı okçuluk da bu açıdan oldukça ilgi çekici. Buraya özellikle atları, farklı binicilik disiplinlerini ve atlı sporları görmek için geldim." ifadelerini kullandı.

Binicilikle ve kültürel etkinliklerle ilgilendiğini vurgulayan Loontjens, festivalden sosyal medyadan haberdar olduklarını aktardı.

Loontjens, "Daha önce de Suudi Arabistan'da düzenlenen el sanatları festivaline katılmıştık. O etkinlikte de kültürel geçmiş ve gelenekler ön plandaydı. Etnografik yönünün öne çıkarılması oldukça güzeldi. Bir yabancı olarak farklı kültürleri ve gelenekleri tanımak bizim için çok değerli." şeklinde konuştu.

Etnospor Kültür Festivali'nin hem yerel halk hem de yabancılar arasında oldukça popüler olduğunu belirten Loontjens, festivalin çok çeşitli etkinlikler sunmasının buraya ilgiyi artırdığını dile getirdi.

"Kuşlarla çok eğlendik, onlarla oynadık ve kuşları tanıdık"

Etnospor Kültür Festivali'nin olduğunu sosyal medyadan haber aldığını belirten Kuveyt vatandaşı Muhammed El-Reşid, kuş bölümünün ilgisini çektiğini vurguladı.

Riyad'a turist olarak geldiğini söyleyen El-Reşid, "Festivalde çok keyif aldım ve çok eğlendim, özellikle de kuşlar dünyasında. Ben kuşları çok seven biriyim ve onlarla çok ama çok mutlu oldum. Kuşlarla çok eğlendik, onlarla oynadık ve kuşları tanıdık, çok güzel kuşlar var." ifadelerini kullandı.

Bu festivalin Kuveyt'te de olmasını arzu ettiğini belirten El-Reşid, bu tip etkinliklerin sevgiyi, dostluğu ve ülkeler arası kültür alışverişini bir araya getirdiğini aktardı.

Türk dünyası standından övgüyle bahseden El-Reşid, "Türk dünyası (bölümü) tarafına gittik. Pilav ve et yemeklerini tattık, çok lezzetliydi ve Arap kahvesinin üzerine zaten söz yok. En çok hoşuma giden şey ise dediğim gibi kuşlar dünyası oldu, bunun dışında kaledeki etkinlikler, diğer hayvanlar ve oyun dünyaları vardı." şeklinde konuştu.

Festivale Belçika'dan katılan Charlie Howard ise at gösterisinin muhteşem olduğunu belirtti.

Riyad'da 3 yıldır gayrimenkul işi yaptığını söyleyen Howard, ???????"Festivali mükemmel olarak değerlendirebilirim. Çok kalabalık, gerçekten güzel bir havası var ve canlı etkinliklerden bazılarını görmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

At ve kuş gösterilerinin çocuklar tarafından da en çok ilgi çeken gösterilerden biri olduğunu gözlemlediğini vurgulayan Howard, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayvanlara karşı çok heyecanlı çocuk kitlesi var. Onların atlara binip dolaşmalarını ve oradaki kuşlarla oynamalarını izliyoruz. Bu yüzden şu ana kadar en çok ilgi çeken ana etkinliğin hayvanlar olduğu görülüyor."

Kaynak: AA