Rikse Birdie Challenge Golf Turnuvası Başlıyor

Golfte 'eşitlik' ilkesini önemseyen ve her yıl ivme kazanarak büyüyen Rikse Birdie Challenge'ın yarın 11'incisi gerçekleşecek.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Beldesi'ndeki organizasyon öncesinde LEO Co ve Plus Clouds Arge Direktörü ve Next Devoloper Yönetim Kurulu Başkanı Barış Bulut, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Beklediklerinden fazla taleple karşılaştıklarını dile getiren Barış Bulut, 150 kişinin başvurduğu turnuvayı 120 kişi ile sınırlandırdıklarını söyledi. Barış Bulut, "Bu aralar ilk defa karşımıza çıkıyor turnuvada oynamak için rica ederek dahil olmak isteyenler var. Katılımcılardan 40 kişi profesyonel, yaklaşık 10 tane yurt dışından katılım var geri kalanlar ise iş insanı. Şu an yurt dışından gelen çok önemli hocamız eğitim veriyor buradaki arkadaşlara. Hava da çok güzel, keyifli bir turnuva olacak gibi duruyor. Seyirci de bu defa enteresan şekilde çok gelmek istedi. Zaten şu anda içinde bulunduğumuz yer de aslında otelin parçası olduğu için içeriden çok fazla izleyici gelecek aynı zamanda. Bu turnuva daha çok eğlenmek üzere yapılan bir turnuva. Çok değişik bir formatı da var turnuvanın, herkes para ödülü alacak" dedi.

Barış Bulut, golf sporunda yer alan terimleri ise şöyle açıkladı: "Öncelikle her sahanın belli vuruşla bitirme hakkı var. Örnek olarak arkamızdaki saha 5 atışta bitirilmesi gereken bir saha. Bu sahayı 5 atışta bitirirseniz par yapmış oluyorsunuz. Tabii herkes aynı profesyonellikte değil. Bir de handicap dediğimiz bir sistem var. Handicapı 30 olan bir kişinin toplamda 18 delikli bir sahada 30 sayı geriden gelme hakkı oluyor. Bunun haricinde double bogey, bogey, par, birdie, eagle, albatros diye giden isimlendirmeler var. Double bogey 5 delikli sahayı 7 defada bitirmek. Bogey 5 delikli sahayı 6 defada bitirmek, par 5 defada bitirmek, eagle 4 defada, albatros 2 gibi gidiyor. Dolayısıyla bu tip kendi içerisinde terimleri olan bir spor."