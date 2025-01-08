Rıdvan Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor

Beşiktaş'ta kısa bir süre önce başkanlığa seçilen Serdal Adalı, devre arasında yapılacak takviyeler için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılarda transfer yapılacak pozisyonlar belirlenirken, sol bek için tanıdık bir isim gündeme geldi.

MASUAKU İLE YOLLAR AYRILACAK

Ara transferde sol bek mevkiine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş, eleştirilerin hedefindeki Demokratik Kongolu Arthur Masuaku ile de yolları ayırmaya hazırlanıyor. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan 31 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

YERİNE RIDVAN DÜŞÜNÜLÜYOR

Beşiktaş, Masuaku'nun gidişiyle oluşacak boşluğu dolduracak ismi buldu. Siyah-beyazlılar alt yapısından çıkan ve 20222-2023 sezonunun yaz transfer döneminde 4 milyon euro İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın yolunu tutan milli sol bek Rıdvan Yılmaz'ı, transfer listesine aldı. Rıdvan'ı adı Galatasaray ile de anılıyor.

RIDVAN'IN RANGERS KARİYERİ

Rıdvan Yılmaz, İskoç kulübünde şu ana kadar 63 maça çıktı. Rıdvan, bu karşılaşmalarda 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Milli yıldız, bu sezon ise 4 karşılaşmada forma giydi. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olan 23 yaşındaki sol bekin takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.