Rıdvan Yılmaz İstanbul'a Döndü!
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Rıdvan Yılmaz, İstanbul'a gelerek kulüp yetkilileri ve basın mensupları tarafından karşılandı. Genç futbolcu, yuvaya dönmekten mutlu olduğunu ifade etti ve Beşiktaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Rıdvan Yılmaz, İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlıların altyapısından çıkardığı ve A takımda sergilediği performansla İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan, 3 sezonun ardından tekrar İstanbul'a döndü.
İstanbul Havalimanı'na inen Rıdvan'ı, kulüp yetkilileri ve basın mensupları karşıladı.
Burada açıklamada bulunan genç oyuncu, "Çok mutluyum yuvama döndüğüm için. Biraz uzun bir zaman oldu. 3 yıldan beri oradaydım ve buradaki gelişmeleri takip ettim. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
24 yaşındaki futbolcu, açıklamanın ardından kendisi için bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.
Beşiktaş ile Rıdvan'ın 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.