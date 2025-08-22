Rıdvan Yılmaz İstanbul'a Döndü!

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Rıdvan Yılmaz, İstanbul'a gelerek kulüp yetkilileri ve basın mensupları tarafından karşılandı. Genç futbolcu, yuvaya dönmekten mutlu olduğunu ifade etti ve Beşiktaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Rıdvan Yılmaz, İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlıların altyapısından çıkardığı ve A takımda sergilediği performansla İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan, 3 sezonun ardından tekrar İstanbul'a döndü.

İstanbul Havalimanı'na inen Rıdvan'ı, kulüp yetkilileri ve basın mensupları karşıladı.

Burada açıklamada bulunan genç oyuncu, "Çok mutluyum yuvama döndüğüm için. Biraz uzun bir zaman oldu. 3 yıldan beri oradaydım ve buradaki gelişmeleri takip ettim. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki futbolcu, açıklamanın ardından kendisi için bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Beşiktaş ile Rıdvan'ın 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
