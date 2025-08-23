Rıdvan Yılmaz Beşiktaş İçin Sağlık Kontrolünden Geçti

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığı Rıdvan Yılmaz'ı sağlık kontrolünden geçirdi. 24 yaşındaki futbolcu, birçok branşta muayene edildi ve testler tamamlandı.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Rıdvan Yılmaz, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." denildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan 24 yaşındaki futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

A takımda sergilediği performansla İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan, 3 sezonun ardından tekrar İstanbul'a döndü.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
