Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'a Dönmek Üzere İstanbul'da
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş Kulübü ile transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Yılmaz, Beşiktaş forması giymek için sabırsızlandığını dile getirdi.

MİLLİ futbolcu Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş Kulübü ile transfer görüşmesini sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, 2020-21 sezonunda siyah-beyazlıların kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası ile 2021-22 sezonu başında kazanılan Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan, 2022-23 sezonundan bu yana Türk futbolunu, İskoçya'da temsil eden milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, transfer görüşmesini sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

Rıdvan Yılmaz'ı İstanbul Havalimanı'nda Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şafak Sağlam karşıladı.

Yılmaz, havalimanında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok mutluyum. Yuvama dönüyorum. Bir an önce başlamak istiyorum. Yeniden Beşiktaş forması giymek için sabırsızlanıyorum. Üç yıldan beri buradan uzaktayım ama Beşiktaş'ı takip ediyorum. Camiamızı ve taraftarlarımızı ayağa kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

