Rıdvan Yılmaz: Gol Sevinci Kısa Sürdü

Beşiktaş'ın defans oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe karşısında takımının ilk golünü atarken 2 sezon sonra gol sevinci yaşadı. Deneyimli oyuncu, yaşadığı sakatlık sebebiyle maçın ikinci yarısına çıkamadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçı 2-1 kazandı. Siyah-beyazlılarda sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, maçın 38. dakikasında Trossard'ın pasında sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Rıdvan, bu golle 2 sezon sonra gol atma başarı gösterdi.

26 yaşındaki oyuncu, en son İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ta forma giyerken gol sevinci yaşamıştı.

Mücadeleye 11'de başlayan Rıdvan, karşılaşmanın 46. dakikada yerini Kassoum Ouattara'ya bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı