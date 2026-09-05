Haberler

Rıdvan Yılmaz: Gol Sevinci Kısa Sürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş’ın defans oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe karşısında takımının ilk golünü atarken 2 sezon sonra gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın defans oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe karşısında takımının ilk golünü atarken 2 sezon sonra gol sevinci yaşadı. Deneyimli oyuncu, yaşadığı sakatlık sebebiyle maçın ikinci yarısına çıkamadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçı 2-1 kazandı. Siyah-beyazlılarda sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, maçın 38. dakikasında Trossard'ın pasında sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Rıdvan, bu golle 2 sezon sonra gol atma başarı gösterdi.

26 yaşındaki oyuncu, en son İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ta forma giyerken gol sevinci yaşamıştı.

Mücadeleye 11'de başlayan Rıdvan, karşılaşmanın 46. dakikada yerini Kassoum Ouattara'ya bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da yürek yakan tablo: “Canım yanıyor” diyerek yardım istiyor

Yürek yakan tablo! “Canım yanıyor” diyerek feryat ediyor ama...
İsmail Kartal'ın Beşiktaş büyüsü bozuldu

Büyü bozuldu!

İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik mesajından memnun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına Meloni'den cevap geldi
Hırsız sandılar, kamerayı izleyince şoke oldular: Meğer restoranı...

Restoranı darmadağın buldular: Hırsız sandılar, gerçek şaşkına çevirdi
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı

Reyting rekortmeni dizi ile anlaştı ama sete bile çıkamadı
Minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Lastiğin patlaması facia getirdi: Ölü ve yaralılar var

Antalya'ya tatile giden 3 çocuk babasının feci sonu

Tatilde yaptığı hareket sonu oldu