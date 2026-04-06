Haberler

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından şampiyonluk yarışını değerlendiren Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın Göztepe’yi yenmesi halinde yüzde 70 ihtimalle şampiyon olacağını söyledi.

  • Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Göztepe maçını kazanması halinde yüzde 70 şampiyon olacağını belirtti.
  • Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

DERBİDE TEK GOL YETTİ

hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı Kerem Aktürkoğlu’nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, maç eksiği bulunan Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

“DERBİDE BU KADAR POZİSYON NADİR GÖRÜLÜR”

Sports Digitale’de konuşan Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın beklenenden farklı geçtiğini belirterek, “Bu kadar net pozisyonları bir derbide zor görürüz. Fenerbahçe adına 5-6, Beşiktaş adına ise 1-2 net fırsat vardı” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ’A ELEŞTİRİ, FENERBAHÇE’YE ÖVGÜ

Beşiktaş’ın performansını beklentisinin altında bulduğunu söyleyen Dilmen, siyah-beyazlıların gelecek sezon yapacağı transferlerle yarışa ortak olabileceğini dile getirdi. Fenerbahçe’nin ise özellikle maçların son bölümlerinde daha etkili oynadığına dikkat çekti.

“GALATASARAY KAZANIRSA YÜZDE 70 ŞAMPİYON”

Şampiyonluk yarışıyla ilgili iddiasını da paylaşan Dilmen, Galatasaray’ın Göztepe maçını kazanması halinde büyük avantaj elde edeceğini söyledi. Deneyimli yorumcu, “Göztepe’yi geçerse Galatasaray yüzde 70 şampiyon olur” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İÇİN KRİTİK MAÇLAR

Fenerbahçe’nin önündeki fikstüre de değinen Dilmen, sarı-lacivertlilerin Rizespor ve Kayserispor maçlarını kazanabileceğini ancak özellikle Rize deplasmanının zor geçeceğini vurguladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İran, ateşkes teklifini reddetti! Savaşın tamamen sona erdirilmesi için garanti istiyor

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı

Duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım...
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

La gs şampiyon oldu oldu neyi tartışıyonuz bu hakemler gs şampiyon olmuyacakta kim olacak

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Yıldız:

HA HA DÜN SON DAKİKA'DA OLMAYAN PENALTIDA GALATASARAY GOL ATTI

yanıt7
yanıt1
Haber YorumlarıAx:

Hakemler bile efb yi sampyon yapamyor

yanıt3
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gupse Özay yeni imajıyla dikkat çekti

Gupse Özay’dan sürpriz imaj değişikliği! Yeni hali şaşırttı
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
