Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu

Trendyol Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'deki dev derbide 1-1 berabere kaldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında maçı değerlendirdi.

''GALATASARAY'IN KONSANTRASYONUNU BOZDU''

Maçın uzatma anları olan 90+3'ncü dakikada Galatasaraylı futbolcular Kazımcan Karataş ve Lucas Torreira'nın çarpışmasının Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Futbolda konsantrasyon çok önemli. Aşırı konsantrasyon size güven getiriyorsa, güvendeyseniz bu iyidir. Ama aşırı konsantrasyon size telaş getiriyorsa bu sıkıntı olabilir. Bir anda Galatasaray'ın konsantrasyon bozukluğuna sebep olan o sakatlık, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu" dedi.

''BU SKOR FENERBAHÇE'YE YETMEDİ''

Beraberliğin Fenerbahçe için kötü sonuç olduğunu aktaran Dilmen, ''Bugünkü maçı küçük detaylar belirleyecekti ve öyle de oldu. Camianın bu arzusuna, coşkusuna Fenerbahçe'nin bu yetmezdi ve yetmedi. Galatasaray'ın da bu oyunu 1-0'ı kurtarmazdı. Hiç maç oynanmasa Galatasaray için 1 puana tamam olurdu. Fakat maç bitiminde "Bu maç elimden gitti" diyor. Fenerbahçe açısından baktığımızda ise aylar sonra ilk kez lider olma şansınız var, rüzgârı arkanıza almışsınız; fakat konsantrasyonda kalite düşük kalırsa hatalar başlar.'' sözlerini sarf etti.