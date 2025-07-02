Rıdvan Dilmen Fenerbahçe yönetimine seslenerek transfer çağrısı yaptı: Rica ediyorum, lütfen

Futbol yorumculuğu yapan Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

YÖNETİME SESLENEREK RİCA ETTİ

Sarı-lacivertlilerin unutulmaz ismi, Fenerbahçe yönetimine seslendi ve transfer ricasında bulundu. Rıdvan Dilmen yaptığı paylaşımda, "Rica ediyorum hücuma (orta saha dahil) SAĞ AYAKLI oyuncu alın lütfen." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMI YORUMLARA KAPATTI

Bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi görürken, usta yorumcunun yaptığı bu paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekenler arasında yer aldı.