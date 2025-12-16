Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yapacağı transferi 'Yüzde bir milyon' diyerek söyledi

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de katıldığı yayında sarı-lacivertlilerin son durumuna dair dikkat çeken yorumlarda bulundu. Dilmen, teknik direktör Domenico Tedesco'nun süreç yönetimi, oyun planındaki değişim ve yaklaşan transfer dönemine dair öngörülerini paylaştı.

"HER YİĞİDİN BİR YOĞURT YİYİŞİ VARDIR"

Domenico Tedesco'nun Türkiye'deki ilk dönemine değinen Rıdvan Dilmen, sürecin kolay olmadığını vurguladı. Dilmen, "Yeni bir ülke, yeni bir lig… Kolay değil. Demoralize bir ortamda takımı tanımaya çalışıyor. Milli aralar toparlanma fırsatı derken, her geçen hafta hatasından dönebiliyor; bize göre hata ama kendisi de bunu inkâr etmiyor. Belirli bir oyun planı oluşturmaya çalışıyor. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır" ifadelerini kullandı.

"OYUNU DEĞİŞTİRDİ, OYUNCULARI DEĞİL"

Fenerbahçe'nin sahadaki dönüşümüne dikkat çeken Dilmen, asıl değişimin oyunculardan ziyade oyun anlayışında olduğunu belirtti. "Benim Fenerbahçe manşetim şu: Oyunu değiştirdi, oyuncuları değil. Bu oyuncularla farklı bir şey oynamak istiyordu. Ancak bu kadronun oynaması gereken oyunu Başakşehir maçından beri sahaya yansıtıyor" sözleriyle sarı-lacivertlilerin doğru dengeyi bulduğunu ifade etti.

TRANSFER MESAJI: YÜZDE BİR MİLYON ALINACAK

Rıdvan Dilmen, yaklaşan transfer dönemiyle ilgili de net konuştu. Transfer felsefesinin değişeceğini belirten Dilmen, "Bütçeler çok önemli. Lewandowski desen kim hayır der, Sörloth desen kim hayır der. Ama bu iş bütçeyle olur. Hocanın kafasında 8 numara konusu Fred'den dolayı biraz yumuşadı gibi ama yüzde bir milyon bu bölgeye transfer yapılacak gibi duruyor" dedi.

Deneyimli yorumcu, sözlerini "İnşallah Avrupa kupalarında Fenerbahçe nisan ayını görür. Kupa trafiği de başlıyor" diyerek tamamladı.