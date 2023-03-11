"Neden eleştiriliyor?" diye başlayıp eleştirerek bitirdi! Rıdvan Dilmen, Jesus'a fena salladı
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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün tercihleri için dikkat çeken yorumlar yaptı. Dilmen, "Teknik olarak bazen Jesus'un saçmaladığını görebiliyorum" dedi.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8,5 ekranlarında yayınlanan "Yüzde Yüz Futbol" programında Fenerbahçe'deki son gelişmeleri değerlendirdi.
Sevilla deplasmanında Fenerbahçe'nin iyi bir oyun oynadığını söyleyen Dilmen, "Fenerbahçe'nin Sevilla deplasmanında mağlup olmasını ne oyunculara ne de Jesus'a ihale etmemek lazım. Sevilla deplasmanında daha fazla pozisyon bulamazsınız ve daha az pozisyon da veremezsiniz. Kaldı ki Sevilla'nın ilk golünün iptal edilmesi gerekiyor, pozisyon öncesi İrfan'a faul var" dedi
Jorge Jesus'un bazı tercihlerini anlamsız bulduğunu söyleyen Dilmen, "Teknik olarak bazen Jesus'un saçmaladığını da görebiliyorum. Mesela Crespo orta sahada sol iç oynamaz, yerine giren Rossi hiç oynamaz. Oyun devamındaki degişiklikleri pek sağlıklı değildi hocanın" dedi.
Jorge Jesus'un Brezilya basınına yaptığı, 'Alışmakta zorluk çektim, Türkiye çok soğuk. Mayıs ayına kadar beklemelisiniz, sözleşmem o zaman bitiyor' açıklamaları değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Jesus'un basına sızan demeçleri doğruysa çok sağlıksız açıklamalar olmuş. Jesus'u şu an başarısız olarak nitelendiremem, ligde yarış devam ediyor, Avrupa'dan henüz elenmiş değil ancak çok gereksiz bir açıklama olmuş" ifadelerini kullandı.