"Neden eleştiriliyor?" diye başlayıp eleştirerek bitirdi! Rıdvan Dilmen, Jesus'a fena salladı

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8,5 ekranlarında yayınlanan "Yüzde Yüz Futbol" programında Fenerbahçe'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

"SEVİLLA MAÇI JESUS'A İHALE EDİLEMEZ"

Sevilla deplasmanında Fenerbahçe'nin iyi bir oyun oynadığını söyleyen Dilmen, "Fenerbahçe'nin Sevilla deplasmanında mağlup olmasını ne oyunculara ne de Jesus'a ihale etmemek lazım. Sevilla deplasmanında daha fazla pozisyon bulamazsınız ve daha az pozisyon da veremezsiniz. Kaldı ki Sevilla'nın ilk golünün iptal edilmesi gerekiyor, pozisyon öncesi İrfan'a faul var" dedi

"JESUS BAZEN SAÇMALIYOR"

Jorge Jesus'un bazı tercihlerini anlamsız bulduğunu söyleyen Dilmen, "Teknik olarak bazen Jesus'un saçmaladığını da görebiliyorum. Mesela Crespo orta sahada sol iç oynamaz, yerine giren Rossi hiç oynamaz. Oyun devamındaki degişiklikleri pek sağlıklı değildi hocanın" dedi.

"BU DEMEÇLER DOĞRUYSA SAĞLIKSIZ"

Jorge Jesus'un Brezilya basınına yaptığı, 'Alışmakta zorluk çektim, Türkiye çok soğuk. Mayıs ayına kadar beklemelisiniz, sözleşmem o zaman bitiyor' açıklamaları değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Jesus'un basına sızan demeçleri doğruysa çok sağlıksız açıklamalar olmuş. Jesus'u şu an başarısız olarak nitelendiremem, ligde yarış devam ediyor, Avrupa'dan henüz elenmiş değil ancak çok gereksiz bir açıklama olmuş" ifadelerini kullandı.