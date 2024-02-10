Rıdvan Dilmen'den Türk futbolunu yerinden oynatacak sözler: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, katıldığı bir programda Fenerbahçe hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"AZİZ YILDIRIMI ZORLA GETİRİRİM"

Fenerbahçe'nin başkanlık seçimine değinen Dilmen, "Zorla getiririm ben olsam" diyerek Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa aday olması gerektiğini söyledi. Dilmen, "Ali Bey olmazsa Aziz Bey'in bir dönem Fenerbahçe'nin başına geçmesi gerektiğini düşünüyorum.Hiç kimsenin aday dahi olmaması lazım. "Aziz Bey gel" demeleri lazım. Aziz Bey büyük işler yapmıştır Fenerbahçe Kulübü'ne. Geçmişte yaptığı hatalar vardır muhakkak. Onlar da gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama zorla getiririm ben olsam, yakışır yani" dedi.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK KATBETTİ"

Öte yandan VAR hakkında çok konuşulacak ifadeler kullanan yorumcu, "VAR operatörünün ofsayt çizgisini 1 cm oynatmasıyla Fenerbahçe şampiyonluk kaybetti. Çağırsınlar Kulüpler Birliği'nden ispat edeyim" dedi.