Haberler

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı Gaziantep FK maçını değerlendirdi. Sarı-kırmızılılar ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiasında bulunan Dilmen, ''Bakın göreceksiniz, Atletico Madrid maçından önce 2 tane oyuncu alacaklar korkudan. Bu hatayı getirebilir ve getirecek de zaten.'' yorumunda bulundu.

  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Atletico Madrid maçından önce korkudan 2 oyuncu alacağını iddia etti.
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile girdiği yarıştaki baskıya dayanamadığını belirtti.
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçta galibiyeti hak etmediğini söyledi.

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Galatasaray, kendi sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirdi.

''ASLA HAK ETMEDİ''

Karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, '' Galatasaray galibiyeti asla hak etmedi. Pozisyonu var birkaç tane. Maçın kırılma anlarından biri Bayo'nun uzatmalarda kaçırdığı pozisyon. Bugün maçla ilgili çok konuşulacak bir şey yok.'' dedi.

''BASKIYA DAYANAMAYAN BİR ANLAYIŞ''

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile girdiği yarıştaki baskıya dayanamadığını ifade eden Dilmen, ''Fenerbahçe 3 tane oyuncu indirince, şimdi Kante de gelmek üzere olunca... Baskıya dayanamayan bir anlayış da var Galatasaray'da. Aslında kim kaybeder, Galatasaray kendi kaybeder. Çok değerli bir çarşamba maçı var. Galatasaray yeni stada geçtikten sona 13. olduğu sezonun haricinde böyle bir görüntü gördün mü hiç? Full çekiyordu.'' ifadelerini kullandı.

''KORKUDAN 2 TANE OYUNCU ALACAKLAR''

Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiasında bulunan Dilmen, ''Galatasaray'la ilgili teknik olarak çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Fikstürde 24. haftaya kadar avantajı gözükse de oynadığı oyun ışık vermiyor. Bakın göreceksiniz, Atletico Madrid maçından önce 2 tane oyuncu alacaklar korkudan. Bu hatayı getirebilir ve getirecek de zaten.'' sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump'ı kışkırtmayın

Rusya'dan Avrupa'ya mesaj: Babanızı kışkırtmayın
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi

SDG unsurları kaçtı, Suriye ordusu kritik önemdeki kente girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı
Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü belli oldu

Üçüncülük maçına çıktılar! İşte sonuç
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı

Ülke adeta buzul çağını yaşıyor! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı
İlkay Gündoğan'dan takım arkadaşlarına sert uyarı

Takım arkadaşlarına sert uyarı
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk