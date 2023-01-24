Rıdvan Dilmen'in yönetime yaptığı acil çağrı şaşırttı: O teklifi veriyorlarsa hemen satın

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan ve sezonun en istikrarlı ismi olan Szalai'ye gelen tekliflerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Dilmen'in, "Çift haneleri veriyorlarsa hemen satın" sözleri herkesi şaşırttı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Kanarya'nın ligin sonuncusuna karşı zorlanarak aldığı zafer çok konuşuldu. Özellikle hakem kararları maçın önüne geçti.

DİLMEN'DEN ÇARPICI YORUMLAR

TV 8,5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçından sonra birbirinden çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Dilmen, Fenerbahçe'nin en istikrarlı futbolcusu olan Szalai'nin satılması gerektiğini söyledi.

Dilmen'in yorumlarından öne çıkanlar:

"LİGDE ROLLER DEĞİŞTİ"

"Ligde roller değişti. Şimdiye kadar Fenerbahçe kaçıyor, Galatasaray kovalıyordu. Şimdi tam tersi. Geçen hafta Gaziantep'e son dakika golü, bu hafta Ümraniye'ye son dakika golü... Bunlar olmasa puan farkı 8 olacak bir de ikili averaj tabii."

"TAM TERSİ OLDU"

"İlk yarı izlediğim en iyi deplasman oyunlarından biriydi. İkinci yarı ise tam tersi oldu. İkinci yarı hem topu tutamadı hem de savunmada açık verdi Fenerbahçe."

"ARDA OLSA HER ŞEY DEĞİŞİRDİ"

"Emre Mor oyuna girdikten sonra oyunu değişti Fenerbahçe'nin. Emre Mor oynayacaksa ilk 11'de oynamalı çünkü topu alır almaz çalıma gidiyor. Hocanın sezon başından bu yana yaptığı hatadan halen neden dönmediğini gerçekten anlamadım. Şu maçın ilk yarısında Arda Güler olsa skoru rahat şekilde alırdı Fenerbahçe."

"ÜMRANİYE MAÇI KAZANABİLİRDİ"

"İkinci yarıda Fenerbahçe hiç kazanacak oyunu oynamadı. Ümraniyespor 'Ben Fenerbahçe'yi yeneceğim herhalde' dediği anda açık verdi ve Batshuayi attı golü."

"JESUS ÇOK TARTIŞILIRDI"

"Puan kaybı olsaydı Jesus inanılmaz tartışılırdı. 2-1'lik skor ve puan farkının 5'te kalması gibi sonuçlar elde edilmese çok eleştiri alırdı. Puan farkını ikili averajdan ötürü ben 5 olarak görüyorum."

"ZAJC'A FORMA VERMEK İSTEMİYOR"

"İşler kötü giderken halen Arao ile oynamasını anlamıyorum hocanın. Zajc formayı almaya uğraşıyor, Jesus da vermemeye uğraşıyor. Zajc'ın çok kötü oynadığı hiçbir maç hatırlamıyorum. Zajc'ın savunması Crespo kadar olmasa da kötü değildir. Bir de topu aldığı zaman döner takımı da rahatlatır."

"TEKLİF VARSA SATIN"

"Attila Szalai'ye çift haneli rakamlar veriliyorsa hiç düşünmeden satın. Ferdi ve Valencia ise çok istikrarlı bir sezon geçiriyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin kesinlikle bir kaleciye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Mesela geçen sezon Galatasaray'ın kiraladığı Pena düşünülebilir."

"ARDA İÇİN MESAJI VERDİ"

"Jesus'un Arda'yı kupada 65 dakika oynatması 'Şu an bu kadar oynayabilir' diye insanlara göstermek istemesi. Hatta yine kupa maçının son anlarında Valencia'yı yanına çekip tabletten bir şeyler anlatması da benim gibi 'Valencia ile Jesus'un arası bozuk' diyenlere 'Aramız iyi' mesajını vermekti. Çok zeki bir adam Jesus."

"SAMET, 7-8 YIL OYNAR"

"Samet'in önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum ve 7-8 yıl Fenerbahçe'de oynayacağını düşünüyorum ancak savunma düzenine alışması için zamana ihtiyacı var."