Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye transfer tavsiyesi

Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında evinde ağırladığı Konyaspor'u 4-0 yendi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirerek Fenerbahçe'nin santrfor transferi yapması gerektiğini belirtti. Dilmen, yaptığı konuşmada ''Fenerbahçe'nin net bir santrfor alması lazım. Böyle bir fırsat varken; 11 yıl geçmiş şampiyon olalı, 12. yılında rakibinin de inişli çıkışlı bir performansı varken o fedakârlığı yapacaksınız'' sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendirdi.

''YARIN SABAH ŞÖYLE MANŞETLER GÖRÜRÜZ''

Karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Bu gece ve yarın sabah şöyle manşetler görürüz: ' Fenerbahçe rahat kazandı.' Rahat kazanmak çok nadir bir olaydır. 'Rahat' kelimesi, yetenekli takımlar bütçesi ve yetenekleri sınırlı olan takımlara karşı ciddi oynadığında ortaya çıkar. Rahatı sağlayan da bu yetenekli takımların maça bakış açılarıdır. Bunu aslında iki ayrı yarıdan görebiliriz. İlk yarı, top rakipteyken topu geri kazanma saniyen düştüğü zaman, yeteneğin ve aradaki güç farkı ortaya çıkar.'' dedi.

''HER HAFTA HATASINDAN DÖNÜYOR''

İtalyan teknik adam Tedesco hakkında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, ''Tedesco, yeni bir ülkeye ve lige geldi; kolay bir olay değildi. Demoralize bir camiada, takımı yeni tanımaya çalışıyor. Belli bir dönem problemleri muhakkak olacaktır. Millî maç aralarında toparlama şansı olabilir derken, her geçen hafta hatasından dönebiliyor. Fenerbahçe takımına belli bir oyun formatı oluşturmaya çalışıyor; her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.'' ifadelerini kullandı.

''NET BİR SANTRFOR ALMASI LAZIM''

Fenerbahçe'nin net bir santfor alması gerektiğini dile getiren Dilmen, ''Artık şunu da görüyorum; santrfor pozisyonu bağırıyor. Fenerbahçe'nin sağ tarafı kapalıysa, o zaman ekonomik olarak 1. hedefin santrfor olacak. En-Nesyri yıpranmış durumda, Duran'ın performansı inişli çıkışlı. O yüzden Fenerbahçe'nin net bir santrfor alması lazım. Böyle bir fırsat varken; 11 yıl geçmiş şampiyon olalı, 12. yılında rakibinin de inişli çıkışlı bir performansı varken o fedakârlığı yapacaksınız. Bütçenizi biraz daha aşıp önce santrfor alıp sonra 8 numara alacaksanız; ikisinin parasıyla tek bir oyuncu alacaksanız da santrfor alacaksınız." sözlerini sarf etti.

title