Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe maçı sonrası canlı yayında olay yorum: Antalya'ya götürmem

Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 4-0 yendiği maçı Rıdvan Dilmen yorumladı. İrfan Can Kahveci'nin performansından memnun olmadığını belirten Dilmen, "Ben hoca olsam İrfan'ı Galatasaray maçında oynatacaksam Antalya'ya götürmem bile iyice dinlen sen diye." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u 4 golle geçerken, 2 maç sonra 3 puanla tanıştı. Sarı-lacivertlilerin galibiyetini ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8.5'ta değerlendirdi.

"DEVRE ARASI İYİ DİNLENMEMİŞ BELLİ"

İrfan Can Kahveci'nin performansını eleştiren Dilmen, "İrfan Can Trabzon maçında yorgundu. Ben hoca olsam İrfan'ı Galatasaray maçında oynatacaksam Antalya'ya götürmem bile iyice dinlen sen diye. Sezon başında da iyi değildi, sonra toparladı. Oynayarak form tutan bir oyuncu İrfan, bu ara da ona iyi gelmedi aslında. Devre arası iyi dinlenmemiş belli." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarının devamı şöyle:

"FENERBAHÇE'NİN EN ÇOK POZİSYON YAKALADIĞI MAÇ"

"4 gün önce kaybedilen önemli maçla geriye düştünüz, lider olduktan sonra ilk kez geri düşmüştü Fenerbahçe. Sivas tarzı bir takım değil Hatay, Hatay yumuşak bir takım. 1-0'da bir 8-0'da bir demiş. Fenerbahçe'nin en çok pozisyon yakaladığı maç oldu. Hatay da biraz kolaylaştırdı. Trabzon'dan gelip, taraftarın da yanlarında olması önemliydi. Hemen maçın başında üstünlüğü yakaladı Fenerbahçe, 10-12 tane pozisyonu oldu Fenerbahçe'nin en az.

"GÜLÜ SEVEN DİKENİNE KATLANIR"

Dengeli maçlar için kolay bir savunma değil aslında bu. Gülü seven dikenine katlanır, Fenerbahçe çok pozisyon yakalıyor ama arkada da pozisyon veriyor. Fenerbahçe maçlarının böyle geçmesi normal. 40 gol atan bir Fenerbahçe var. 3 maçta gol atmamışlardı, Trabzon, Beşiktaş, Konya maçları. 13 maçta bu gol çok önemli bir rakam.

"BU ÇOK ÖNEMLİ"

Serdar bazen lazım olur diyorduk ya, işte oluyor. 0-0'ken maç da Serdar lazım olacak. Hakettiği farkı hakettiği futbolla almış oldu Fenerbahçe. Antalya deplasmanı ve sonrasında Galatasaray maçı olacak. Maçtan önce Crespo cezalı, Zajc'la çıktı. Zajc oynamayıp oynamayıp geri geliyor. Bu çok önemlidir. Çok uzun süre oynamadıktan sonra bu performansı vermesini beğendim.

"JESUS NEDEN TRANSFER ETTİ BUGÜN ÇOK NET GÖRDÜK"

Fenerbahçe'nin ilerideki 7 oyuncusunun süpürücüsü var geride. Ayrıca çok iyi kafaya çıkan bir oyuncusu var. İleriye çıkarken de baskı yaparken de Arao vardı orada. Arao da müthiş maç çıkardı orada. Saidoo vardı eskiden hatırlayın, ona benzettim. Top rakibe geçtiğinde her alana girdi Arao, ayak basmadığı yer de kalmamıştır muhtemelen. Minimum 12 kilometre koşmuştur kesin. Jesus neden transfer etti bugün çok net gördük.

"FERDİ İLE SET OYUNU OLMAZ"

Fenerbahçe Batshuayi'yle, Ferdi'yle set oyunu oynayamaz. Ben avantajımı oynamak istiyorsam, kazanmak istiyorsam böyle oynamam lazım diyor Jesus. Öyle de oynuyor. Başakşehir de pas yaparak oynuyor mesela. Başakşehir, Konya, Alanya, Antalya bunlar yeni kuşak teknik direktörlerin takımları bunlar ve genelde pas yaparak oynamaya çalışıyorlar. Bunlar tercih ve kadro yapısıyla alakalı.

"İSTATİSTİK HER ŞEY DEĞİL"

Şenol hoca, Fatih Terim, Jesus tarzı takımlar öne doğru oynayan takımlar olunca topun oyunda kalma süresi daha az olabiliyor. Çağdaş hoca, Nuri Şahin hoca gibi hocalar topu daha fazla oyunda tutmaya çalışan oyunlar oynuyor. İstatistikleri alıyorum ve kağıdı yırtıyorum. Bu istatistik işi her şeyi belirlemiyor."