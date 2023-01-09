Rıdvan Dilmen'den canlı yayında kimsenin beklemediği derbi yorumu: Çok üzgünüm

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği mücadeleyi Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Ünlü yorumcu, "Bir Fenerbahçeli olarak çok üzgünüm ancak Galatasaray'ı haklı galibiyetinden ötürü tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Dev derbiyi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında değerlendirdi.

"FENERBAHÇELİ OLARAK ÇOK ÜZGÜNÜM"

Rıdvan Dilmen yaptığı değerlendirmede, "Okan Buruk'a bu maçta 5 üzerinden 5 puan veriyorum. Jorge Jesus'a ise 5 üzerinden 1 puan veriyorum. Bu maç 1-0 bitmiş olsaydı da Galatasaray çok üstün oynayarak kazanmış olacaktı. Bir Fenerbahçeli olarak çok üzgünüm ancak Galatasaray'ı haklı galibiyetinden ötürü tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarının devamı şöyle:

"GALATASARAY CEZALANDIRIR"

"Galatasaray ligin en iyi iki takımına deplasmanda toplam 10 gol atarak kazandı. Fenerbahçe ise ligin ortalama üstü her takımına karşı sorun yaşadı. Fenerbahçe'nin her maç rakiplerinde verdiği ofsayt sayısı 7-8'di ama Trabzon cezalandırır, Galatasaray cezalandırır.

"BUGÜN REAKSİYONSUZLUK VARDI"

Galatasaray'da çok önemli oyuncular var. Sizin kurduğunuz tuzağı yerle bir edebilecek oyuncular bunlar. Stres iyidir sizi olumlu yönde motive eder ancak Fenerbahçe daha önceki derbilerde son maçı gibi oynuyordu. Bugün reaksiyonsuzluk vardı takımda.

"ŞİMDİDEN İZ BIRAKTI GALATASARAY'DA"

Icardi'nin hem asist zamanlaması hem de yaptığı gol vuruşu mükemmeldi. Havalimanında neden karşılandığı gösterdi derbilerdeki performansıyla. Şimdiden iz bıraktı Galatasaray'da. Icardi'nin hem asist zamanlaması hem de yaptığı gol vuruşu mükemmeldi. Havalimanında neden karşılandığı gösterdi derbilerdeki performansıyla. Şimdiden iz bıraktı Galatasaray'da.

"'VAR' BENİM GİBİ TAHMİN YÜRÜTMEMELİ"

Trabzonspor maçıyla bugünkü maçın arasında fark yok. O maç da 4-5 olabilirdi, bu maç da. Galatasaray belki de 7 attığı Başakşehir maçında dahi bu kadar rahat pozisyonlar bulamamıştır. İkinci golde bize net bir şekilde veri sunamadı VAR. Tahmin yürüttüler ancak öyle bir hakları yok. Bana sorarsan yüzde 51 Kerem topa dokundu, yani ofsayt yok. Ancak VAR benim gibi tahmin yürütmemeli.

"AYIP DEĞİL BU"

Fenerbahçeliler çok üzgündür. Ancak futbolun bir saygı tarafı var. Fenerbahçe'nin bundan ders çıkarması gerekiyor. Yönetimin, Jesus'a 'Ya hocam biz niye derbilerde üçlü oynuyoruz?' diye sorması lazım. Ayıp değil bu.

"FENERBAHÇE TARAFTARLARINI İYİ TANIYORUM"

Fenerbahçe'nin kesinlikle bir kaleci alması lazım. Altay'dan iyisi de olur kötüsü de olur. Fenerbahçe taraftarlarını iyi tanıyorum. Şu anki psikoloji ile sezonu bitirme ihtimali yok. Bugün suçlu Altay değil yanlış anlaşılmasın. 8-9 pozisyon veriyorsan suçlusu takım da değil Altay da. Hocaya sormak lazım; niye üçlü oynuyorsun?

"JESUS'UN KREDİSİ HALA ÇOK YÜKSEK"

Fenerbahçe yine şampiyonluk yarışında olacaktır. Ancak yönetimin Jesus ile takım arasındaki ilişkiler ile ilgili görüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak Jesus'un kredisi hala çok yüksek ve çok güçlü bir karakter. Çok giden gelen bir maç olsa tamam diyebilirsiniz ancak öyle de olmadı. Kaldı ki Fenerbahçe tribünleri de skorun ardından Galatasaray'a değil kendi oyuncularına yönelik tezahüratlarda bulundular."