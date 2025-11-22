Haberler

Rıdvan Dilmen'den büyük iddia: Bonservisine 20 milyon euro daha eklettirirdi

Rıdvan Dilmen'den büyük iddia: Bonservisine 20 milyon euro daha eklettirirdi
Güncelleme:
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ettiği Süper Lig mücadelesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu Barış Alper Yılmaz hakkında konuşan Dilmen, ''Galatasaray forması altında çok gol attığı maçlar olmuştur ancak bugünkü kadar etkili hiç görmedim Barış'ı. Arabistan takımı gelip seyretse bir 20 milyon euro daha verirdi. Egoist değildi, hem kuvvetliydi; ikiye birleri denedi, müthiş bir oyun ortaya koydu.'' dedi.

  • Rıdvan Dilmen, Barış Alper'in bonservisine 20 milyon euro daha eklettirebileceğini belirtti.
  • Rıdvan Dilmen, Barış Alper'in mental problemini aştığını ifade etti.
  • Rıdvan Dilmen, Icardi'nin Galatasaray'a büyük faydası olduğunu ve uzatılan eli çevirmemesi gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig 13. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube ekranlarında mücadeleyi değerlendirdi.

''HİÇ BEKLEMEDİĞİ SAKATLIK''

Karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Galatasaray golleri buldu, sonra da Okan hoca Salı gününü düşünmeye başladı. Konsantrasyonun ne kadar önemli olduğunu söylüyorum; maçtan önceki konsantrasyon bozukluğu… Maç başladı, hiç beklemediği bir Lemina sakatlığı oldu. Anlık Yusuf'a "Sen gir." dedi çünkü İlkay sonraki hesaplarındaydı. Konsantrasyon problemi Okan hoca da şurada vardı. Lemina sakatlandıktan sonra oyuna 10 dakika devam etti ancak orada Yusuf'u hazırlaması lazımdı.'' dedi.

''MENTAL PROBLEMİ BÜTÜN CAMİANIN ELİNDE''

Barış Alper'in iyi bir performans sergilediğini dile getiren Dilmen, ''Barış Alper'in Galatasaray forması altında çok gol attığı maçlar olmuştur ancak bugünkü kadar etkili hiç görmedim Barış'ı. Arabistan takımı gelip seyretse bir 20 milyon euro daha verirdi. Egoist değildi, hem kuvvetliydi; ikiye birleri denedi, müthiş bir oyun ortaya koydu. Sen bunu yapabiliyorsun madem, senin fiziksel problemin kendi elinde, mental problemin ise bütün camianın elinde. Mental problemi de bugün aştığını düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

''ASLA İDDİALI OLMAYACAKSINIZ''

Rıdvan Dilmen son olarak, ''Birkaç oyuncuyla ilgili asla iddialı olmayacaksınız; birisi uzak ara Icardi. "Ya bu da kardeşim kilo almış." falan diyorlar; penaltısız 7 gol attı. "Ayağını uzatamıyor." Ben de biliyorum fizik olarak iyi olmadığını, ben de aynı fikirdeyim. Ancak Icardi'nin Galatasaray'a büyük faydası oldu; Icardi yüzünden binlerce çocuk Galatasaraylı oldu, Türkiye'de bir figür oldu. Büyük bir sakatlık geçirdi, uzun süre oynamadı; dönüşünde Galatasaray "Seninle devam ediyoruz." dedi. Icardi'nin uzatılan eli çevirmemesi lazım; hazır olmadığı için biraz daha fedakârlık yapması lazım." yorumunu yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
500
