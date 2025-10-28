Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirirken Youssef En-Nesyri hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı ve derbi öncesi çarpıcı bir öngörüde bulundu.

FENERBAHÇE'DEN FARKLI GALİBİYET

Maçı Sports Digitale YouTube kanalında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin güçlü oyununa dikkat çekerek takımın fiziksel olarak da yükselişte olduğunu söyledi.

"EN-NESYRI ÇOK ELEŞTİRİLDİ AMA..."

Rıdvan Dilmen, iki gol birden atan Youssef En-Nesyri için, "Bundan bir şey olmaz dediler, adam 7 gol attı. Geçen sene 30 resmi golü var, üstelik penaltı atmadan. Avrupa'da penaltı kaçırdı. Penaltıları atsa Türkiye'nin gol kralıydı. Hiç tartışmayalım" dedi.

Dilmen, En-Nesyri'nin klasik bir santrfor profili olmadığını belirterek, "En-Nesyri'den alın-verin, indirin oyununu beklemeyin. Kutuya girdi mi saç baş yoldurur ama bir anda maçı da koparır. Çok iyi golcü, çok iyi futbolcu az bulunur. En-Nesyri tam bir ceza sahası golcüsü" ifadelerini kullandı.

"DERBİYİ KAZANIRSA DEVREYE KADAR ZOR PUAN KAYBEDER"

Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta oynayacağı Beşiktaş derbisine de değinen Dilmen, "Fenerbahçe önümüzdeki hafta Beşiktaş maçını da kazanarak dönerse devre arasına kadar ciddi bir ivme yakalar ve zor puan kaybeder. Çünkü takım daha da güçlenecektir" dedi.

DİLMEN'İN DEĞERLENDİRMESİ GÜNDEM OLDU

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları, Fenerbahçeli taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı. Özellikle En-Nesyri hakkındaki olumlu değerlendirmeleri ve derbi için yaptığı "zor puan kaybeder" kehaneti, sosyal medyada en çok konuşulan spor yorumları arasına girdi.