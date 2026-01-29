Richard Cooper'dan kadınların Jiu-Jitsu eğitimi hakkındaki tartışma yaratan sözler
Eski UFC dövüşçüsü ve eğitmen Richard Cooper, kadınların erkeklerle jiu-jitsu eğitimi almasına yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanarak sosyal medyada büyük tepki topladı. Cooper'ın 'Kız arkadaşınızın erkeklerle jiu-jitsu eğitimi almasına izin verirseniz, geri zekalısınız demektir' şeklindeki ifadeleri, dövüş sporlarında kadın-erkek birlikte antrenman yapılması konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Richard Cooper, eski UFC dövüşçüsü ve eğitmen Rampage Jackson'ın bir kadına jiu-jitsu eğitimi verdiği sırada yaşanan bir ara üzerinden yaptığı yorumla gündem oldu. Cooper'ın sözleri, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
"GERİ ZEKALISINIZ DEMEKTİR"
Cooper, konuya ilişkin açıklamasında, "Kız arkadaşınızın erkeklerle jiu-jitsu eğitimi almasına izin verirseniz, geri zekalısınız demektir" ifadelerini kullandı. Sert ve aşağılayıcı bulunan bu sözler, özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı.
Yapılan yorumlar, dövüş sporlarında kadın-erkek birlikte antrenman yapılması konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Pek çok kullanıcı, Cooper'ın ifadelerini cinsiyetçi ve kabul edilemez olarak nitelendirdi.