Richard Cooper'dan kadınların Jiu-Jitsu eğitimi hakkındaki tartışma yaratan sözler

Richard Cooper, eski UFC dövüşçüsü ve eğitmen Rampage Jackson'ın bir kadına jiu-jitsu eğitimi verdiği sırada yaşanan bir ara üzerinden yaptığı yorumla gündem oldu. Cooper'ın sözleri, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

"GERİ ZEKALISINIZ DEMEKTİR"

Cooper, konuya ilişkin açıklamasında, "Kız arkadaşınızın erkeklerle jiu-jitsu eğitimi almasına izin verirseniz, geri zekalısınız demektir" ifadelerini kullandı. Sert ve aşağılayıcı bulunan bu sözler, özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı.

Yapılan yorumlar, dövüş sporlarında kadın-erkek birlikte antrenman yapılması konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Pek çok kullanıcı, Cooper'ın ifadelerini cinsiyetçi ve kabul edilemez olarak nitelendirdi.