Üye Girişi
Haberi Paylaş

Resul Gün son yolculuğuna uğurlandı

Spor Haberleri

Resul Gün son yolculuğuna uğurlandı

Depremde hayatını kaybeden Malatya Büyükşehir Belediyespor Takımı oyuncusu Resul Gün, Afyon'da son yolculuğuna uğurlandı.

Depremde hayatını kaybeden Malatya Büyükşehir Belediyespor Takımı oyuncusu Resul Gün, Afyon'da son yolculuğuna uğurlandı.

Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı'nın Efeler Ligi'nde oynadığı dönemde altyapısından yetişen Resul Gün, Malatya Büyükşehir Belediyespor Takımı'ndan 11 voleybolcu ile birlikte Battalgazi'de konakladıkları Kırçuval Otel'in ilk depremde yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Günler süren çalışmalar sonrasında cansız bedenine ulaşılan Resul, bugün Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bayraktepe Mezarlığı'nda defnedildi.

Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı altyapısından yetişen Resul Gün, 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında A Takım'da forma giymişti. - AFYONKARAHİSAR

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor voleybol Malatya Afyon Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title