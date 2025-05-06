Restorantan sendeleyerek çıkarken kameralara yakalandı, çarşaf altında arabaya bindirildi

Eski futbol yıldızı Ronaldo'nun sahibi olduğu Real Valladolid takımı, tarihinde ilk kez üst üste 8 maç kaybederek İkinci Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu durum, taraftarları çileden çıkarmışken, Ronaldo Nazario geçtiğimiz günlerde Madrid'de bir restorandan çıkarken objektiflere yakalandı. 48 yaşındaki eski yıldızın, mekândan sendeleyerek çıktığı ve çevresindekiler tarafından bir çarşafla kapatılarak aracına bindirildiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Restorantan sendeleyerek çıkan ve etrafındakiler tarafından bir çarşaf altında arabaya bindirilen Ronaldo'nun sahibi olduğu Real Valladolid takımı tarihinde ilk kez üst üste 8 maç kaybederek İspanya İkinci Ligi'ne düşme tehlikesiyle karşı karşıyayken, kulüp başkanının bu hali taraftarları çileden çıkardı. Taraftarlar, sahibi olduğu kulüpteki kriz sırasında Ronaldo'nun stadyuma bile gelmemesinden ve sorumluluk almamasından şikayetçi.

PROTESTO DALGASI

Real Valladolid taraftarları geçen hafta oynadıkları Barcelona maçında, üzerinde Ronaldo'nun resmi olan sahte 500 Euro'luk banknotları sahaya atarak protesto gösterisi düzenledi. Taraftarlar "Ronaldo eve git" sloganları atarak efsane oyuncudan kulübü satmasını istedi.

SAVUNANLAR DA VAR

Sosyal medyada bazı kullanıcılar "Araba kullanmıyor, kendi parasını harcıyor ve yarın maçı yok. Kime hesap verecek?" diyerek Ronaldo'yu savunurken, birçok kişi "Satın aldığı kulübün durumunu düşünürsek bu kabul edilemez" yorumları yaptı.

Son haberlere göre Ronaldo, Real Valladolid'i satmak için ön anlaşma imzalamış durumda, ancak gizlilik anlaşması nedeniyle detaylar henüz açıklanmadı.