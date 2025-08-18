Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bomba orta saha hamlesi

Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bomba orta saha hamlesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Rodrigo Bentancur'u transfer listesine aldı. Fenerbahçe'nin 15 milyon euroluk resmi teklifini İngiliz ekibine ilettiği belirtildi.

Süper Lig'e Göztepe yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lavierlilerde özellikle orta saha transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Gündemdeki en önemli isimlerden biri Rodrigo Bentancur.

YENİ HEDEF BENTANCUR

Tottenham'ın 28 yaşındaki Uruguaylı futbolcuyu 2026 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen satış listesine koyduğu öğrenildi. Kuzey Londra ekibinin, tecrübeli ön libero için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Buna karşın Fenerbahçe cephesinin, Bentancur için 15 milyon euroluk resmi teklifini İngiliz ekibine ilettiği kaydedildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve sarı-lacivertlilerin bu transferdeki kesin sonuca kısa süre içinde ulaşmak istediği ifade edildi.

Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bomba orta saha hamlesi

Boca Juniors altyapısından yetişen Uruguaylı yıldız, 2017 yılında 23.5 milyon euroya Juventus'a transfer oldu. Bentancur, Ocak 2022'de ise 19 milyon euroya Tottenham Hotspur'un yolunu tuttu.

GEÇEN SEZON 3 GOLE KATKI SAĞLADI

28 yaşındaki yıldız, geride bıraktığımız sezon Premier Lig temsilcisiyle tüm kulvarlarda 44 maça çıktı ve 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi

Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi geldi
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar

Türkiye'nin yanı başında gerilim tavan! 50 bin asker sevk edildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
4 ilde acele kamulaştırma kararı

4 ilde acele kamulaştırma kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBeymen:

tabi tabi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi

Şehir saatlerdir yanıyor! Tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.