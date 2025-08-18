Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bomba orta saha hamlesi

Süper Lig'e Göztepe yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lavierlilerde özellikle orta saha transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Gündemdeki en önemli isimlerden biri Rodrigo Bentancur.

YENİ HEDEF BENTANCUR

Tottenham'ın 28 yaşındaki Uruguaylı futbolcuyu 2026 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen satış listesine koyduğu öğrenildi. Kuzey Londra ekibinin, tecrübeli ön libero için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Buna karşın Fenerbahçe cephesinin, Bentancur için 15 milyon euroluk resmi teklifini İngiliz ekibine ilettiği kaydedildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve sarı-lacivertlilerin bu transferdeki kesin sonuca kısa süre içinde ulaşmak istediği ifade edildi.

Boca Juniors altyapısından yetişen Uruguaylı yıldız, 2017 yılında 23.5 milyon euroya Juventus'a transfer oldu. Bentancur, Ocak 2022'de ise 19 milyon euroya Tottenham Hotspur'un yolunu tuttu.

GEÇEN SEZON 3 GOLE KATKI SAĞLADI

28 yaşındaki yıldız, geride bıraktığımız sezon Premier Lig temsilcisiyle tüm kulvarlarda 44 maça çıktı ve 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.