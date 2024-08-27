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Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak

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Fenerbahçe, orta saha takviyesi için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, Sofyan Amrabat için İtalyan ekibi Fiorentina'ya resmi teklif yaptı. Fenerbahçe'nin hedefi, 28 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak. Ancak Fiorentina'nın önceliği, Amrabat'ı bonservisiyle göndermek. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de orta saha takviyesi için transfer girişimleri sürüyor. Sarı-lacivertliler, Sofyan Amrabat için Fiorentina'ya resmi teklif yaptı.

Transferde Fenerbahçe'nin hedef bölgelerinden biri de orta saha. Bu bağlamda gündemdeki isimlerden biri de Sofyan Amrabat.

KANARYA, KİRALAMAK İSTİYOR

Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. İtalyan ekibinin önceliği ise Amrabat'ı bonservisiyle göndermek. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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