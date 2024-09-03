Resmi hesaptan olay gönderme! Osimhen transferi Galatasaray ve Chelsea'yi birbirine düşürdü

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, gündem olmaya devam ediyor. Nijeryalı yıldızın dünyayı sallayan transferi, bu kez Galatasaray'ın resmi hesaptan Chelseali bir taraftara verdiği cevapla sosyal medyada viral oldu.

"BAŞARISIZ OLACAK"

Sosyal medyada Chelsea taraftarı olan bir kullanıcı, Osimhen için "Galatasaray'da başarısız olacak. Chelsea'ye imza atmalıydı çünkü daha büyük bir kulüp" şeklinde bir yorum yaptı.

GALATASARAY'DAN OLAY YANIT

Galatasaray'ın İngilizce resmi hesabı ise bu yoruma, "Soyunma odasında yeterli yeri olabileceğinden şüpheliyim" şeklinde cevap verdi. Bu cevap sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çokça paylaşıldı ve büyük etkileşim aldı.

NE OLMUŞTU?

Victor Osimhen, yaz transfer dönemi boyunca Paris Saint-Germain'e transfer olmak istedi ancak kulüpler anlaşamadı. Daha sonra Chelsea, Napoli ile yıldız golcünün transferi konusunda anlaşma sağladı ancak bu kez de Osimhen İngiliz ekibine gitmeyi reddetti. Transfer dönemi açık olan Suudi Arabistan'ın önemli kulüplerinden Al-Ahli ise Napoli ile ortak bir noktada buluşamadı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, daha önce Chelsea ve Inter'de birlikte çalıştığı Lukaku'yu transfer ettirdi ve Victor Osimhen'i de kadro dışı bıraktı. Yıllık net 11 milyon euro maaşı olan 25 yaşındaki forvet, böylece Napoli'de bir krize neden oldu.

Ayrıca kadrosunda 50'den fazla oyuncu bulunan Chelsea'de futbolcuların geçtiğimiz günlerde spor salonunda yaptığı kalabalık çalışma büyük yankı uyandırmıştı.