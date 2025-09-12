Resmi açıklamanın eli kulağında! Nuri Şahin Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, teknik direktörlük için Nuri Şahin ile prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki genç çalıştırıcı, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

NURİ ŞAHİN'İN KARİYERİ

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra Antalyaspor'da teknik direktörlük yapan Şahin, kısa sürede dikkat çeken bir performans sergilemişti. Ardından Borussia Dortmund teknik ekibine katılan Şahin, Edin Terzic'in yardımcılığını üstlendi. 2024-2025 sezonunda Dortmund'un başında 27 maçta 1,48 puan ortalaması yakalayan Şahin, şimdi yeniden Süper Lig'de boy gösterecek.