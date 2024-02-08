Resmi açıklamanın eli kulağında! Galatasaray'ın yeni sol beki İstanbul'a geldi

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Galatasaray'ın yeni sol bekine kavuşmasına çok az kaldı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Şampiyonluk yolunda büyük bir yarış veren sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Derrick Köhn'ün transferi için Alman takımı Hannover 96 ile anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELDİ

25 yaşındaki futbolcu Galatasaray için İstanbul'a geldi. Havalimanı çıkışında basın mensuplarının açıklama beklediği Derrick Köhn, "Merhaba" diyerek aracına bindi.

4.5 YILA İMZA ATACAK

Galatasaray Derrick Köhn için Hannover 96'ya bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca sözleşmede sonraki satıştan yüzde 10 da pay yer alacak.

25 yaşındaki futbolcu ile 3.5 sene + 1 sene opsiyonlu sözleşme konusunda el sıkışıldı. Alman futbolcu yıllık 450 bin euro kazanacak.

9 GOLE KATKI VERDİ

Hannover 96 ile bu sezon toplamda 20 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 3 gol atıp 6 asist kaydetti.