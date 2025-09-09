Resmi açıklamanın eli kulağında! Fener'e adı sanı duyulmayan hoca

Haberler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilirken, yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre, Başkan Ali Koç ve yönetimi yabancı hocada karar kıldı. Sarı-lacivertliler İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaşmaya vardı. Açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilirken, yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre, Başkan Ali Koç ve yönetimi yabancı hocada karar kıldı. Sarı-lacivertliler İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaşmaya vardı. Açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

İSMAİL KARTAL İDDİALARI VARDI

Öncelikle İsmail Kartal ile anlaşmaya yakın olan Fenerbahçe'de bu fikir değişti ve Domenico Tedesco ile imza atılmasına karar verildi. Sportif direktör Devin Özek'in "Transfer dönemi bizim için iyi geçti, birçok şeyi hayata geçirebildik. Bazı transferlerde şansımız da yaver gitti. Şimdi bu projeye uygun bir teknik direktörü bulmamız gerekiyor. O zaman başarılı bir dönem geçirmiş olacağız." sözleri sonrasında Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ile yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı.

GÖKHAN GÖNÜL YARDIMCISI OLACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun ekibine düşünülen Türk yardımcının Gökhan Gönül. Kısa süre içerisinde o da ekibe dahil edilecek.

TEDESCO KİMDİR?

39 yaşındaki teknik adamı ön plana çıkaran en önemli özellik ise görev aldığı her kulüpte hücum futbolu oynatması. 4-2-3-1 sistemini benimseyen genç teknik adam sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. Hem görev aldığı kulüp takımlarında, hem de Belçika Milli Takımı'na geliş süreci ile birlikte hızlı netice almış bir isim olarak öne çıkan Tedesco, Belçika Milli Takımı'nda 16 ay mağlubiyet yüzü görmeyen başarılı teknik adam EURO 2024'te de takımını namağlup gruptan çıkardı.

KARİYERİ

Kariyerine Erzgebirge Aue'de başlayan genç teknik adam gösterdiği performansla Schalke 04 tarihindeki en genç teknik direktör oldu ve Schalke ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Sonrasında Spartak Moskova'nın tarihindeki en genç teknik direktör oldu. Yeniden Almanya'ya dönen Tedesco, Leipzig'de görev aldığı dönemde takım 11'nci sıradayken, aynı sezon DFB-Pokal'ı kazandı ve ligi 4'üncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Gösterdiği performansla da Belçika Milli Takımı'nın en genç teknik direktörü oldu. Belçika milli takımıyla da 2,75 gol ortalaması ile önemli performans elde etti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAli Çelik:

Alı Koç'un bir doğru bir yanlış yapmaktan vazgeçmiyor hozemorinyo ders almamış belliki yabancı geldiğinde Galatasaray şampiyonluğu ilan eder tek gerçek bu maalesef

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

adam başarılı gözüküyor da türkiye ligi ne almanya ne ingiltereye benzer.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

hücum futbolu oynatıyormuş , bu iyi haber , Aykut Kocaman gibi defans oynatmaktansa göze hoş gelen hücum oynatması iyi olur

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFethi Tilki:

ya Allah rızası için durdurun şunu ya maceraya doymuyor ya aykut kocaman ismail kartal emre belözoğlu volkan Demirel ya tuncay şanlı bile olur be körmüsünüz arkadaş ya bile bile gs yine şampiyon olacak

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Göksel:

akıllanmaz yapının kendisi sensin ali

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
