Haberler

Resmi açıklamanın eli kulağında! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Resmi açıklamanın eli kulağında! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ve adı Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu. Avcı, Çağdaş Atan ile yollarını ayıran RAMS Başakşehir ile anlaşmaya yakın. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ve adı Fenerbahçe ile de anılan Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oluyor. Tecrübeli teknik adam, Çağdaş Atan ile yollarını ayıran RAMS Başakşehir ile anlaşmaya yakın.

FENERBAHÇE İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Trabzonspor'a yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşatan Abdullah Avcı, bordo-mavililerde ikinci döneminde beklentilerin altında kalmış ve görevinden ayrılmıştı. Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de adı geçen isimlerden biri de deneyimli teknik adam olmuştu.

RAMS BAŞAKŞEHİR'LE YENİ SAYFA

Sahalara geri dönmeye hazırlanan Avcı için sürpriz bir gelişme yaşandı. Çağdaş Atan ile yollarını ayıran RAMS Başakşehir, teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirmeyi planlıyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak

Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıViking:

Git gel gel git ayni sahislar ayni film ayni tiaror bari disardan normal askeri ucret Alan birini getirin takimim basina koyun belki anlamli bir sey olur zaten pekte fark olacagini sanmiyorum puan tablosunda

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Geçmiş olsun şimdiden.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YÖK'ten el konulan Bilgi Üniversitesi ile ilgili açıklama

YÖK'ten el konulan özel üniversiteyle ilgili açıklama
Charlie Kirk'ün katil zanlısı diye gözaltına alınan ihtiyar serbest bırakıldı

Trump'ın prensinin katili diye yakalandı, gerçek sonradan ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.