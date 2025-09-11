Resmi açıklamanın eli kulağında! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ve adı Fenerbahçe ile de anılan Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oluyor. Tecrübeli teknik adam, Çağdaş Atan ile yollarını ayıran RAMS Başakşehir ile anlaşmaya yakın.

FENERBAHÇE İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Trabzonspor'a yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşatan Abdullah Avcı, bordo-mavililerde ikinci döneminde beklentilerin altında kalmış ve görevinden ayrılmıştı. Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de adı geçen isimlerden biri de deneyimli teknik adam olmuştu.

RAMS BAŞAKŞEHİR'LE YENİ SAYFA

Sahalara geri dönmeye hazırlanan Avcı için sürpriz bir gelişme yaşandı. Çağdaş Atan ile yollarını ayıran RAMS Başakşehir, teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirmeyi planlıyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.