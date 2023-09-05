Resmen servet ödedi! Icardi'nin satın aldığı arabadan dünyada sadece 3 tane var

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, dünyada sadece üç adet bulunan ve kişiye özel tasarlanan Rolls-Royce Boat Tail model aracı satın aldı. Araç, dünyanın en pahalı araçlarından biri olarak biliniyor. Arabanın değeri tam 26 milyon euro. Bu lüks ve nadir araç, sadece çok özel kişilere üretiliyor.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi, dünyanın en pahalı arabası olan ve kişiye özel tasarlanan Rolls-Royce (Boat Tail)'tan satın aldı.

DÜNYADA SADECE 3 TANE VAR

Süper Lig devi Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Icardi, dünyanın en pahalı arabasına sahip olan Rolls-Royce'tan kendine özel bir araba satın aldı.

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Dünya üzerinde sadece üç kişide bulunan arabanın değeri 26 milyon euro. Kişiye özel tasarlanan bu araba çok nadir kişilere üretiliyor.

İşte o araç;