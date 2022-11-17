Resmen masadayız! Türkiye iki dev organizasyon için UEFA'ya başvuru yaptı

Türkiye, 2028 ve 2032 Avupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için UEFA'ya resmi başvuruyu yaptı. Türkiye dışında İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler futbol federasyonları 2028, İtalya ise 2032 için ön teklif dosyasını UEFA'ya sundu.