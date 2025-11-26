Resmen duyuruldu! Sakatlık yaşayan dünyaca ünlü yıldız Dünya Kupası'nı kaçıracak
Brezilya ekibi Santos'ta forma giyen Neymar, Mirassol maçında geçirdiği sol dizindeki menisküs sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Brezilya basını, Neymar'ın Dünya Kupası'nda da forma giyemeyeceğini açıkladı.
- Neymar'ın sol diz menisküsünde sakatlık tespit edildi ve sezonu kapattı.
- Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'nda forma giyme ihtimali imkansız oldu.
- Neymar bu sezon 25 maçta 7 gol ve 3 asist yaptı.
Santos forması giyen Neymar, Brezilya Ligi'nin 34. haftasında Mirassol ile oynanan maçta hayranlarını üzen bir sakatlık yaşadı.
NEYMAR SEZONU KAPATTI
Globo Esporte'in haberine göre; Neymar, Mirassol ile oynanan maçın ardından dizinde ağrı hissetti. Yapılan kontrollerde yıldız futbolcunun sol diz menisküsünde sakatlık tespit edildiği ve sezonu kapattığı açıklandı.
DÜNYA KUPASI'NI KAÇIRACAK
Haberde, Neymar'ın yılın kalan bölümünde oynanacak Sport Recife, Juventude ve Cruzeiro maçlarında sahada olmayacağı, yaz ayında gerçekleşecek 2026 Dünya Kupası'nda da forma giyme ihtimalinin imkansız olduğu belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon takımıyla 25 maça çıkan Neymar, bu maçlarda 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.