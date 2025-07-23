Resmen açıklandı! Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri döndü

Resmen açıklandı! Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri döndü
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Hull City'den Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna kattı. 26 yaşındaki oyuncu, Akdeniz ekibi ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Hull Cityli futbolcu Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü.

ABDÜLKADİR ÖMÜR ANTALYASPOR'DA

Süper Lig ekibi Antalyaspor, 26 yaşındaki milli oyuncu Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlılar, milli oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda toplam 28 maça çıkan Abdülkadir Ömür, 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun Hull City ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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