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Rektör Aldemir: "Şampiyonların Okulu lakabının haklı gururunu yaşıyoruz"

Spor Haberleri

Rektör Aldemir: 'Şampiyonların Okulu lakabının haklı gururunu yaşıyoruz'

Samsun'da düzenlenen Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası'na katılan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) sporcuları, şampiyonaya damga vururken, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; "Şampiyonların Okulu lakabının haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Samsun'da düzenlenen Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası'na katılan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) sporcuları, şampiyonaya damga vururken, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; "Şampiyonların Okulu lakabının haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde Samsun'da gerçekleştirildi. Şampiyonada Aydın'ı temsil eden Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ( ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Nefise Atalay, Ahmet Uyar, Tayfun Şenyurt ve Batuhan Kış ise şampiyonaya damga vurdu.

Şampiyonadan başarılarla dönen sporculardan Aydın'ın demir yumruğu Nefise Atalay Muay Thai'de dünya şampiyonu olurken, güreşte ise Ahmet Uyar ve Tayfun Şenyurt Dünya İkincisi, Batuhan Kış Dünya Üçüncüsü oldu.

Başarılarla Aydın'a dönen öğrencileri tebrik eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ADÜ'nün "Şampiyonların Okulu" olduğuna vurgu yaptı. Rektör Aldemir yaptığı paylaşımda "Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası'nda Muay Thai'de öğrencimiz Nefise Atalay, Dünya Şampiyonu, güreşte öğrencilerimiz Ahmet Uyar ve Tayfun Şenyurt Dünya İkincisi, Batuhan Kış ise Dünya Üçüncüsü olmuştur. Evlatlarımı ve onları yetiştiren Spor Bilimleri Fakültemizin kıymetli Öğretim elemanlarını kutluyorum. 'Şampiyonların Okulu' lakabının haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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