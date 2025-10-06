Haberler

Rekorların adamıydı! 45 yaşındaki eski forvet çocuk istismarından gözaltına alındı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Rekorların adamıydı! 45 yaşındaki eski forvet çocuk istismarından gözaltına alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2006 Dünya Kupası'nda Meksika forması giyen eski yıldız futbolcu Omar Bravo, çocuk cinsel istismarı iddiaları nedeniyle ülkesinde polis tarafından gözaltına alındı.

45 yaşındaki eski forvet, Guadalajara yakınlarındaki Zapopan kentinde düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Yetkililer, Bravo'nun kısa süre içinde mahkemeye çıkarılacağını ve olayla ilgili soruşturmanın genişletildiğini açıkladı.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Savcılık kaynaklarına göre Bravo'nun, benzer eylemlere daha önce de karışmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. İddialara göre mağdur genç bir kız ve istismarın aylar boyunca tekrarlandığı öne sürülüyor. Meksika Jalisco Eyalet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada iddiaların ciddiyetle ele alındığını ve "diğer olası mağdurların tespit edilmeye çalışıldığını" bildirdi.

Rekorların adamıydı! 45 yaşındaki eski forvet çocuk istismarından gözaltına alındı

AVUKATINA ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Associated Press'in haberine göre, savcılık futbolcunun avukatına ulaşmaya çalıştı ancak henüz bir yanıt alınamadı. Soruşturma devam ederken, Omar Bravo'nun ifadeye çağrıldığı ve önümüzdeki günlerde mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

Rekorların adamıydı! 45 yaşındaki eski forvet çocuk istismarından gözaltına alındı

REKORLARIN ADAMIYDI

Meksika futbolunun unutulmaz isimlerinden Omar Bravo, kariyerinde ülkesinin en üretken forvetlerinden biri olarak tanındı. 2001 yılında profesyonel kariyerine başlayan Bravo, Chivas Guadalajara formasıyla üç farklı dönemde sahaya çıktı.

Kulüp tarihinde 400 maçta 156 gol atan Bravo, Chivas'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

Haberler.com / Barış Polat - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise'yi eleştiren Nükhet Duru, bu kez kendi sahne kıyafetiyle gündemde

Hadise'yi eleştirmişti, şimdi kendi sahne tarzı konuşuluyor
Kentte görülmemiş karar! Geri geri park etmek yasaklanıyor

Görülmemiş karar! Bu kentte geri geri park etmek yasaklanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.