Rekorların adamıydı! 45 yaşındaki eski forvet çocuk istismarından gözaltına alındı

45 yaşındaki eski forvet, Guadalajara yakınlarındaki Zapopan kentinde düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Yetkililer, Bravo'nun kısa süre içinde mahkemeye çıkarılacağını ve olayla ilgili soruşturmanın genişletildiğini açıkladı.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Savcılık kaynaklarına göre Bravo'nun, benzer eylemlere daha önce de karışmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. İddialara göre mağdur genç bir kız ve istismarın aylar boyunca tekrarlandığı öne sürülüyor. Meksika Jalisco Eyalet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada iddiaların ciddiyetle ele alındığını ve "diğer olası mağdurların tespit edilmeye çalışıldığını" bildirdi.

AVUKATINA ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Associated Press'in haberine göre, savcılık futbolcunun avukatına ulaşmaya çalıştı ancak henüz bir yanıt alınamadı. Soruşturma devam ederken, Omar Bravo'nun ifadeye çağrıldığı ve önümüzdeki günlerde mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

REKORLARIN ADAMIYDI

Meksika futbolunun unutulmaz isimlerinden Omar Bravo, kariyerinde ülkesinin en üretken forvetlerinden biri olarak tanındı. 2001 yılında profesyonel kariyerine başlayan Bravo, Chivas Guadalajara formasıyla üç farklı dönemde sahaya çıktı.

Kulüp tarihinde 400 maçta 156 gol atan Bravo, Chivas'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.