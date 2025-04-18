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Rekor üstüne rekor kırdılar! Galatasaray'da 40 yıl sonra bir ilk

Rekor üstüne rekor kırdılar! Galatasaray'da 40 yıl sonra bir ilk
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı 2-0 yendi. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, 40 yıl sonra üst üste 5 iç saha maçında kalesini gole kapatmayı başardı. Öte yandan Cimbom, bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu, en fazla şut çektiği ve korner kullandığı müsabakayı oynadı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı konuk eden Galatasaray, rakibi karşısında birçok pozisyona girdi ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmada birçok rekora da imza attı.

40 YIL SONRA BİR İLK

Maçı gol yemeden tamamlayan Galatasaray'da 40 yıl sonra rekor kırıldı. Evinde oynadığı son 5 Süper Lig maçında gol yemeyen Galatasaray, 1985/86'dan (Jupp Derwall) bu yana ilk kez tek sezonda üst üste beş iç saha karşılaşmasında kalesini gole kapadı.

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDILAR

Öte yandan sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu, en fazla şut çektiği ve korner kullandığı maçı Bodrum FK karşısında oynadı.

Galatasaray'ın Bodrum FK maçındaki istatistikleri;

  • 59 Rakip ceza sahasında topla buluşma
  • 35 şut
  • 16 korner

35 ŞUTLA AVRUPA'DA ZİRVEYE OTURDU

Cimbom, şut rekorunu ilk yarıda kırdı. 43 dakikasında rakip kaleye 22 şut gönderen Galatasaray, bu rakamla bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginde zirveye çıktı. İlk yarıyı 23 şutla tamamlayan sarı-kırmızılılar, 90 dakikayı ise 35 şutla bitirdi.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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