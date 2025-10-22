İki rekor birden kırıp tarihe geçen Osimhen'den ilk açıklama

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında kendi sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada 2 gol atan ve iki de rekor kırıp tarihe geçen Victor Osimhen, maçın ardından konuştu.

İKİ REKOR BİRDEN

Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında üst üste 7 maçta gol atarak Burak Yılmaz'ın 6 maçlık rekorunu geçti. Osimhen ayrıca, maçın 3. dakikasında attığı golle Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en hızlı golünü de kaydetti.

"REKORLARI TEK BAŞIMA KIRMIYORUM"

Rekorları tek başına kırmadığını dile getiren Osimhen, "Çok önemli bir maçtı. Takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Rakip ikinci yarıda bizi zorladı. Çok önemli bir galibiyet aldık. Herkese çok teşekkür ederim, bu rekorları tek başıma kırmıyorum. Bu momentumun üzerine katarak devam edeceğiz." dedi.

"TEK BAŞIMA KAZANMADIM"

Maçın oyuncusu seçilmesiyle ilgili konuşan yıldız isim, "Takım arkadaşlarım sayesinde kazandım iki maçtır, tek başıma kazanmadım. Başka arkadaşlarımın da kazanmasını isterim. Takıma gollerimle, asistlerimle yardımcı olmak istiyorum, bunlar olmazsa mücadelemle yardımcı olmak istiyorum. Takım arkadaşlarımdan biri bunu kazandığında da çok mutlu olacağım." sözlerini sarf etti.