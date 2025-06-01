Reis: "Böyle bir takımın parçası olduğum için mutluyum"

Reis: 'Böyle bir takımın parçası olduğum için mutluyum'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Kayserispor'u mağlup ettikleri için mutlu olduğunu belirtti. Takımın inancı ve kazandıkları galibiyet üzerine açıklamalarda bulundu.

- Reis: "Böyle bir takımın parçası olduğum için mutluyum"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Samsunspor gibi bir takımın parçası olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Samsunspor, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek sezonu üçüncü sırada tamamladı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Reis, "Kendimi çok yorgun hissediyorum. Tam bir final oldu. Çok fazla inandık. Takım olarak inandık. Oyuncularım da son dakikaya kadar kazanabileceklerine inandılar. Sonuç olarak da mutluluğa vardık. Böyle bir takımın parçası olduğum için de mutluyum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken 'Filistin'e özgürlük' diye bağırdı

Kafese sıkıştırdığı İsrailli rakibini döverken aynı cümleyi tekrarladı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı

18 yaşındaki genç hesabına gelen 150 bin lira nedeniyle tutuklandı
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti

Direğe çarpan araç ikiye bölündü! Feci kaza kamerada
3. Lig'e yükselen Fethiye İdmanyurdu, ligden çekilme kararı aldı

Şampiyon olalı daha 1 ay olmadan ligden çekildiklerini açıkladılar
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
İnanılmaz görüntüler! Bursaspor'un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

İnanılmaz görüntüler! 2. Lig ekibi 62. kuruluş yıldönümünü kutladı
Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak

Türkiye'den Ay'a tarihi çıkartma! Bunu yapan ilk ülke olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.