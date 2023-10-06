Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Reeder Samsunspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 95-85 mağlup etti.

Reeder Samsunspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti

İbrahim CANBULAT/SAMSUN, -

SALON : Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Duhan Köyiçi

SAMSUNSPOR: Tarık Sezgün, Eray Aydoğan 1, Muhammet Engin Kalkan, Braynt Crawford 27, Nimrod Levi 11, Michael Henry 10, Marren Mooney 17, Sagaba Konate 12, Göktuğ Baş 11, Muhammed Doğan Şenli 6

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Andreas Hudson 20, Ömer Yasir Küçük 5, Berke Aygündüz 5, Alihan Demir, Paul Bleuenbeergh 12, Marko Pecarski 8, Rihard Lomazs 15, Akinfayoshe Oturu 20, Görkem Doğan

1'NCİ PERİYOT: 21-15

DEVRE: 43-39

3'NCÜ PERİYOT: 80-59

5 FAULLE ÇIKAN: 36.26 Nimrod Levi ( Samsunspor )

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Samsunspor, evinde Merkezefendi Belediyesi Basket'i 95-85 mağlup etti.

Bu sonuçla ev sahibi ligdeki ilk galibiyetini alırken, konuk ekip ise ikinci maçından da mağlup ayrıldı.