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Reeder Samsunspor, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını S sürdürüyor

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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Thomas Reis'in yönettiği idman sonrası futbolculara 2 gün izin verildi.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmanda futbolcular 1 saat çalıştı. Antrenmanın ardından teknik direktör Reis, ekibe 2 gün izin verdi.

Samsun temsilcisi, 11 Şubat Salı günü tesislerde toplanarak TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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