Reeder Samsunspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile 18 Ocak Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular, bir günlük iznin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde basına kapalı olarak çalıştı.

Teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki idman 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, idmanı jokerli dar alan oyunla tamamladı.

Samsun ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.