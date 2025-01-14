Reeder Samsunspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, Nuri Asan Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve 1 saat 20 dakika sürdü.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile 18 Ocak Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular, bir günlük iznin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde basına kapalı olarak çalıştı.
Teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki idman 1 saat 20 dakika sürdü.
Antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, idmanı jokerli dar alan oyunla tamamladı.
Samsun ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.